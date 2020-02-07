В Тульской области сотрудник исправительной колонии осужден за сбыт марихуаны

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:55:34+03:00

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В Щекине Тульской области 29-летний местный житель обвиняется в незаконном сбыте наркотиков.

Как было установлено следствием, сотрудник исправительной колонии незаконно сбыл два свертка марихуаны лицу, с которым у него об этом была договоренность. Впоследствии сотрудниками полиции наркотик был изъят из оборота, а сбытчик задержан.

С учетом всех фактов суд признал наркокурьера виновным и назначил ему наказание в виде 5-и лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU