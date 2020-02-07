В Тульской области на стройке мужчина получил смертельный удар током
В Богородицке Тульской области директор организации, которая осуществляла строительно-монтажные работы по электроосвещению на одной из автодорог в Куркинском районе, не обеспечил безопасность и не определил границы зон, в пределах которых действует опасность удара током. Также он привлек к работе сотрудника сторонней организации, не прошедшего в установленном порядке обучение.
В ходе проведения строительных работ автомобиль КАМАЗ, оборудованный краном-манипулятором, двигаясь с поднятой стрелой задел линию электропередач, находящуюся под напряжением. Работник дотронулся до металлической кабины КАМАЗа и получил сильный удар током, от которого скончался на месте.
34-летний мужчина признан виновным в совершении преступления по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерить человека». Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией, руководством, контролем и обеспечением правил безопасности при проведении строительных работ на срок три года.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU