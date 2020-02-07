Президент ФК "Арсенал" рассказал о готовности тульского клуба принять Кокорина
Сейчас Александр Кокорин является нападающим «Зенита»
Фото: Алексей ФОКИН
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Президент футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев рассказал о том, готов ли тульский клуб взять к себе Александра Кокорина. Этим он поделился со «Спорт-Экспресс».
— Кокорина я знаю давно. Все зависит от него. Мы всегда рады хорошим футболистам. Но то, где он хочет играть, решать ему, - заявил Гурам Аджоев.
В данный момент футболист играет за Санкт-Петербургский «Зенит» в позиции нападающего.
ИСТОЧНИК KP.RU