Президент ФК "Арсенал" рассказал о готовности тульского клуба принять Кокорина

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:48:17+03:00

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Президент футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев рассказал о том, готов ли тульский клуб взять к себе Александра Кокорина. Этим он поделился со «Спорт-Экспресс».

— Кокорина я знаю давно. Все зависит от него. Мы всегда рады хорошим футболистам. Но то, где он хочет играть, решать ему, - заявил Гурам Аджоев.

В данный момент футболист играет за Санкт-Петербургский «Зенит» в позиции нападающего.

ИСТОЧНИК KP.RU