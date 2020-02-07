В Щекино Тульской области прошел шахматный турнир

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:24:58+03:00

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В Щекино состоялся турнир по шахматам, который собрал рекордное количество участников. Турнир прошел в шахматном клубе, открытом компанией «Щекиноазот».

Всего клуб собрал 40 участников: из Тулы, Ефремова, Плавска, Киреевска, Липок и п. Бородинский, которые приехали посостязаться в шахматах. Каждому из них предстояло пройти 11 партий, по итогам турнира определились победители. За ходом игры следил судья, арбитр международного уровня Илья Бирюков.

Победители определялись по тогам набранных очков. В завершении шахматного турнира все участники получили памятные подарки, а победителям и призерам в возрастных номинациях были вручены кубки, медали и другие ценные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU