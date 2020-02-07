2020-02-07T10:59:25+03:00
Общество

В Тульской области замдиректора колледжа осуждена по трем статьям

В число ее противозаконных действий входит мошенничество и получение взяток
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Новомосковске директор одного из образовательных учреждений обвиняется в совершении преступлений: ч. 1 ст. 159 УК РФ и двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Женщина, работая мастером в государственном технологическом колледже, организовала фиктивное трудоустройство сына в это же учебное заведение преподавателем и получала за него заработную плату и другие выплаты из бюджета общей суммой более 99 тыс. рублей.

Позже, в 2018 году, обвиняемая заняла должность заместителя директора колледжа. Через посредника она приняла противозаконную денежную «благодарность» в размере 12 тыс. рублей в счет хороших оценок одного их студентов. Но на этом ее противоправные действия не закончились: став и.о. директора учреждения, она вновь приняла взятку в размере 20 тыс. рублей.

На основании этих фактов суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей. Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего, был добровольно возмещен до начала рассмотрения уголовного дела по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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