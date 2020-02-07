В Кимовске Тульской области назначен новый глава администрации
Теперь эту должность занимает Евгений Захаров
Фото: Материалы пресс-служб
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В Кимовске Тульской области 6 февраля состоялось внеочередное заседание Собрания представителей муниципального образования. В ходе него депутаты единогласным решением назначили на должность муниципальной службы главы администрации МО Кимовский район Захарова Евгения Владимировича.
Отметим, что ранее Евгений Захаров занимал должность заместителя главы и занимался вопросами, касающимися социальной сферы.
ИСТОЧНИК KP.RU