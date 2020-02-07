Туляк пытался обворовать сетевой магазин

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:13:45+03:00

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В одном из тульских сетевых магазинов местный житель пытался своровать продукты. Это заметил охранник торговой точки, который сообщил о случившемся в дежурную часть Росгвардии.

Прибывшие на место происшествия сотрудники региональной вневедомственной охраны, задержали злоумышленника.

Похитителем оказался ранее судимый туляк 1990 года рождения. Он был передан сотрудниками Росгвардии прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU