2020-02-07T10:02:36+03:00
Общество

Сотрудники МЧС рассказали, где в Туле выход на лед безопасен

Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Тульской области проводит замеры льда на водоемах
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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6 февраля сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Тульской области в ходе очередного рейда проверили безопасность водоемов в регионе, в том числе и в Белоусовском парке.

По словам инспектора ГИМС Сергея Верхокамкина, лед на водоемах со стоячей водой безопасен. На пруду в парке его толщина составляет около 15-и сантиметров. Это позволяет находиться на водоемах нескольким людям. Отметим, что безопасная толщина льда для выхода одного человека составляет 10 сантиметров, для группы людей — 15-20 сантиметров. Среди опасных мест выделяются полыни и там, где стекают сточные воды и бьют подводные ключи.

Кроме того, сотрудники МЧС рассказали о том, как определить прочность льда на водоемах. Как стало известно, в настоящее время самый опасный ледяной покров – на реках. Это связано с «температурными качелями»: ночью из-за минусовых температур лед намерзает, а днем при потеплении тает.

– Из-за нестабильной погоды лед становится слоистым, как пирог. Также небезопасно находиться там, где вмерзли посторонние предметы. Крепкий лед должен быть светлым, там, где есть отличия по цвету – опасные места, – подчеркнул государственный инспектор ГИМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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