7 февраля часть Тулы останется без света

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:35:20+03:00

Отключения продлятся с 9:00 до 16:00

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7 феврая в некоторых районах Тулы отключат электроэнергию. В связи с плановыми профилактическими работами с 9:00 до 16:00 следующие адреса областного центра будут обесточены:

ул. Гоголевская, 65; ул. Бундурина, 29, 31, 39; ул. Ф. Энгельса, 40; ул. Свободы, 38, 38-а;

п. Восточный, 1, 2, 3, 23-в, 23-б, 60-а, 3-65, 25-а, 23-г, 4-а, , 13-а, 36-а, 32-а, 27-а, 29-б, 32-в (с 9:00 до 15:00);

ул. Оружейная, 1-б, 1-в, 1-е, 1-з, 2-г; ул. Ф. Энгельса, 159 к. 1 (БССС - МТС), 159 к. 2 (БССС — Теле-2) (с 9:00 до 15:00);

ул. М. Смирнова, 90-122 (чётн.);

ул. Кирова, 143, 145, 149, 151, 147, 180;

ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б; ул. Кольцова, 1-а, 3-а; ул. Немцова, 10; ул. Шухова, 12, 14-а, 10-б, 12, 14;

ул. Кольцова, 2-е, 19;

Демидовская пл., 4-16 (чётн.), 13, 15;

п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-9 (нечётн.), 8, 10, 12; ул. М. Горького, 6, 8, 8-а.

ИСТОЧНИК KP.RU