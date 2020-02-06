В Туле сгорела квартира: погибла пенсионерка

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:50:31+03:00

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6 февраля в Туле загорелась квартира по адресу: 4-й проезд Мясново. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 11:27.

На место происшествия выехали 2 пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания. По прибытии через 5 минут пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано в 11:40.

В результате происшествия погибла пенсионерка, по всей площади выгорела кухня, закоптился коридор. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU