В Туле сгорела квартира: погибла пенсионерка
6 февраля в Туле загорелась квартира по адресу: 4-й проезд Мясново. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 11:27.
На место происшествия выехали 2 пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания. По прибытии через 5 минут пожарные приступили к ликвидации горения.
Открытое горение ликвидировано в 11:40.
В результате происшествия погибла пенсионерка, по всей площади выгорела кухня, закоптился коридор. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU