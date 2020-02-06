Жители Тульской области за сутки перевели мошенникам 700 тысяч рублей
Злоумышленники представлялись работниками банка
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Жители Тульской области за сутки перевели мошенникам 700 тысяч рублей. Злоумышленники представлялись работниками банка.
Затем под разными предлогами говорили о необходимости сказать им реквизиты банковских карт либо перевести деньги в качестве страховки для оформления кредита на очень выгодных условиях.
В полиции напоминают тулякам, что банковским работникам запрещено выяснять реквизиты карт граждан. Поэтому под такой просьбой, каким бы ни был предлог, скрывается мошенник.
ИСТОЧНИК KP.RU