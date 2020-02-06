6 Февр. 2020 2020-02-06T17:39:36+03:00

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Жители Тульской области за сутки перевели мошенникам 700 тысяч рублей. Злоумышленники представлялись работниками банка.

Затем под разными предлогами говорили о необходимости сказать им реквизиты банковских карт либо перевести деньги в качестве страховки для оформления кредита на очень выгодных условиях.

В полиции напоминают тулякам, что банковским работникам запрещено выяснять реквизиты карт граждан. Поэтому под такой просьбой, каким бы ни был предлог, скрывается мошенник.

ИСТОЧНИК KP.RU