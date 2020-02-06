6 Февр. 2020 2020-02-06T15:19:02+03:00

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Туляк пытался украсть продукты из сетевого супермаркета. Об это сообщил в дежурную часть Росгвардии охранник магазина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника.

Ранее судимого за кражу 30-летнего местного жителя передали прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU