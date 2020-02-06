Туляк пытался украсть продукты из сетевого супермаркета
Мужчину росгвардейцы передали прибывшей на место следственно-оперативной группе полиции
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Туляк пытался украсть продукты из сетевого супермаркета. Об это сообщил в дежурную часть Росгвардии охранник магазина.
Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника.
Ранее судимого за кражу 30-летнего местного жителя передали прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU