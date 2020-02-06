Тула вошла в топ-10 городов России и СНГ на праздник 23 февраля

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:46:35+03:00

Россияне предпочитают использовать для турпоездок 3 праздничных выходных подряд с 22 по 24 февраля

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Тула вошла в топ-10 городов России и СНГ, самых интересных для праздничных туров и путешествий на День защитника Отечества, 23 февраля. Рейтинг составил ТурСтат по результатам анализа привлекательности и уникальности праздничных мероприятий.

В первую десятку помимо Тулы вошли Москва, Минск, Санкт-Петербург, Севастополь, Новороссийск, Керчь, Волгоград, Мурманск и Смоленск.

ИСТОЧНИК KP.RU