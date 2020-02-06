На трассе в Тульской области перевернулась иномарка: пострадали двое пенсионеров

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:33:32+03:00

По предварительной информации, водитель не справился с управлением

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5 февраля в 08.10 на 281 км трассы М-2 «Крым» Чернского района произошло ДТП. 52-летний мужчина на автомобиле «Рено Сандеро» съехал с дороги: машина опрокинулась.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП пострадали пассажиры «Рено», 83-летний мужчина и 82-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU