На трассе в Тульской области перевернулась иномарка: пострадали двое пенсионеров
По предварительной информации, водитель не справился с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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5 февраля в 08.10 на 281 км трассы М-2 «Крым» Чернского района произошло ДТП. 52-летний мужчина на автомобиле «Рено Сандеро» съехал с дороги: машина опрокинулась.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП пострадали пассажиры «Рено», 83-летний мужчина и 82-летняя женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU