В Тульской области за месяц развелись почти 500 пар, а поженились более 300

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:39:14+03:00

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В Тульской области в январе развелись 489 пар, а поженились 335. Такие цифры озвучили в региональном комитете по делам ЗАГС.

Самой юной невестой стала 16-летняя девушка, самой возрастной - 64-летняя женщина.

Возраст женихов варьируется от 19 до 67 лет.

Всего в 2019 году в Тульской области поженились 9 040 пар, а развелись - 6 125.

ИСТОЧНИК KP.RU