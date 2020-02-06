В Тульской области за месяц развелись почти 500 пар, а поженились более 300
Самой юной невестой стала 16-летняя девушка
Фото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области в январе развелись 489 пар, а поженились 335. Такие цифры озвучили в региональном комитете по делам ЗАГС.
Самой юной невестой стала 16-летняя девушка, самой возрастной - 64-летняя женщина.
Возраст женихов варьируется от 19 до 67 лет.
Всего в 2019 году в Тульской области поженились 9 040 пар, а развелись - 6 125.
ИСТОЧНИК KP.RU