9 февраля в Туле на ул. Октябрьской ограничат остановку и стоянку транспорта
Это связано с проведением торжеств, посвященных годовщине подвига крейсера «Варяг»
Фото: Алексей ФОКИН
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9 февраля в Туле ограничат остановку и стоянку транспорта по ул. Октябрьской на участке, прилегающем к площади адмирала В.Ф. Руднева.
Запрет будет действовать с 8:00 до 14:00. Это связано с проведением торжественного мероприятия, посвященного 116 годовщине подвига крейсера «Варяг».
ИСТОЧНИК KP.RU