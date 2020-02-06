2020-02-06T10:46:06+03:00
Общество

9 февраля в Туле на ул. Октябрьской ограничат остановку и стоянку транспорта

Это связано с проведением торжеств, посвященных годовщине подвига крейсера «Варяг»
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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9 февраля в Туле ограничат остановку и стоянку транспорта по ул. Октябрьской на участке, прилегающем к площади адмирала В.Ф. Руднева.

Запрет будет действовать с 8:00 до 14:00. Это связано с проведением торжественного мероприятия, посвященного 116 годовщине подвига крейсера «Варяг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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