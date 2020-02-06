В Тульской области появится научно-образовательный центр
В Тульской области появится научно-образовательный центр. В 2020 году будут сформированы его концепция и программа развития.
Задачей центра станут развитие кооперации между наукой и бизнесом, продвижение перспективных проектов на российский и мировой рынок. Среди ключевых направлений деятельности центра: цифровое проектирование и моделирование в производстве; новые материалы; гражданское машиностроение; технологии для качества среды и здоровья человека.
Партнерами проекта станут госкорпорации, профильные научные и проектные институты, инновационные предприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU