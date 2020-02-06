2020-02-06T10:18:26+03:00
Наука

В Тульской области появится научно-образовательный центр

В 2020 году будут сформированы концепция и программа развития центра
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области появится научно-образовательный центр. В 2020 году будут сформированы его концепция и программа развития.

Задачей центра станут развитие кооперации между наукой и бизнесом, продвижение перспективных проектов на российский и мировой рынок. Среди ключевых направлений деятельности центра: цифровое проектирование и моделирование в производстве; новые материалы; гражданское машиностроение; технологии для качества среды и здоровья человека.

Партнерами проекта станут госкорпорации, профильные научные и проектные институты, инновационные предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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