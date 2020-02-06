8 февраля в Туле на ул. Михеева ограничат движение и остановку транспорта

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:00:40+03:00

Это связано с опиловкой деревьев

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8 февраля с 9:00 до 15:00 в Туле на ул. Михеева ограничат движение и остановку транспорта. На участке от ул. Перекопской до ул. Тимирязева будут вести работы по опиловке деревьев.

Трамваи маршрутов №12 и 13 будут временно курсировать по измененной схеме:

№ 12 (пос. Менделеевский - ул. Штыковая)

ул. М. Горького – ул. Октябрьская – ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля

ул. М. Горького – ул. Октябрьская – ул. Советская - ул. Ф. Энгельса – ул. Агеева – ул. Оружейная – ул. Болдина – пр. Ленина

№ 13 (ст. «Металлург» - Красный перекоп – пос. Менделеевский)

ул. Металлургов – ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля

ул. Металлургов – ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - Чулковский мост - ул. Советская - ул. Ф. Энгельса – ул. Агеева – ул. Оружейная – ул. Болдина – пр. Ленина

ИСТОЧНИК KP.RU