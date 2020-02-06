Погода в Туле 6 февраля: облачно с прояснениями и гололедица

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:44:20+03:00

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6 февраля в Туле облачно с прояснениями. На дорогах местами гололедица, пройдет небольшой снег. Ветер западной четверти 5-10 м/с. днем местами порывы будут достигать 15 м/с. Столбик термометра опустится до -6 ºС. Атмосферное давление 745-750 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости – 7000 м, во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU