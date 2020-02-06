2020-02-06T09:44:20+03:00
Общество

Погода в Туле 6 февраля: облачно с прояснениями и гололедица

Атмосферное давление 745-750 мм ртутного столба
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

6 февраля в Туле облачно с прояснениями. На дорогах местами гололедица, пройдет небольшой снег. Ветер западной четверти 5-10 м/с. днем местами порывы будут достигать 15 м/с. Столбик термометра опустится до -6 ºС. Атмосферное давление 745-750 мм ртутного столба. Метеорологическая дальность видимости – 7000 м, во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП с восемью автомобилями на Новомосковском шоссе пострадали двое
9 февраля в Туле на ул. Октябрьской ограничат остановку и стоянку транспорта
6 февраля тульское село Алешня осталось без воды
В Тульской области появится научно-образовательный центр
8 февраля в Туле на ул. Михеева ограничат движение и остановку транспорта
Погода в Туле 6 февраля: облачно с прояснениями и гололедица
В Туле на ул. Металлургов сгорела квартира: есть пострадавший
Прокуратура Тулы внесла представление главе администрации
В Туле на ул. Бондаренко неизвестные слили бензин из машины
Туляк украл из сочинского отеля чужой сноуборд
Уроженца Тульской области держали в плену за долги в Башкортостане
В Тульской области мужчина пытался дать взятку участковому
Стали известны самые редкие имена новорожденных туляков в январе
На Калужском шоссе в Туле самосвал въехал в отбойник
В Тульской области вычислили поджигателя машин с помощью детектора лжи
В Тульской области пьяный автомобилист без прав сбил насмерть женщину
В Туле состоялся первый открытый любительский турнир по стрельбе из лука