В Туле на ул. Металлургов сгорела квартира: есть пострадавший
5 февраля в Туле на ул. Металлургов загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 17:22.
На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания.
По прибытии через 8 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 15 минут.
В результате происшествия пострадал человек. В комнате сгорели постельные принадлежности, по всей площади квартиры закоптились стены и потолок. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU