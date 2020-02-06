В Туле на ул. Металлургов сгорела квартира: есть пострадавший

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:34:13+03:00

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5 февраля в Туле на ул. Металлургов загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 17:22.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания.

По прибытии через 8 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 15 минут.

В результате происшествия пострадал человек. В комнате сгорели постельные принадлежности, по всей площади квартиры закоптились стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU