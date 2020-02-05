Туляк украл из сочинского отеля чужой сноуборд

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:07:35+03:00

По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело

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35-летний туляк украл из лыжной комнаты отеля в Сочи сноуборд. С заявлением о пропаже в полицию обратился 31-летний житель Таганрога. Общая сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. В беседе с правоохранителями подозреваемый сознался в совершении кражи. Похищенное имущество сотрудниками полиции изъято и возвращено законному владельцу.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU