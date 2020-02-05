Уроженца Тульской области держали в плену за долги в Башкортостане
В полиции возбуждены уголовные дела
Фото: Алексей ФОКИН
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Уроженца Тульской области держали в плену в Стерлитамаке. 33-летнего мужчину обнаружили полицейские в доме вместе с 32-летним жителем республики Башкортостан. Их насильно удерживали за долги.
Потерпевшие сразу после освобождения написали заявления в полицию. А стражи порядка задержали пятерых мужчин в возрасте от 22 до 55 лет, замешанных в вымогательстве и применении насилия.
Сейчас следственным управлением УМВД России по городу Стерлитамаку по данному факту возбуждено два уголовных дела.
ИСТОЧНИК KP.RU