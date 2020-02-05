В Тульской области мужчина пытался дать взятку участковому

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:56:21+03:00

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде

Изменить размер текста: A A

В отношении 27-летнего мужчины, проживающего на территории Тульской области, возбуждено уголовное дело по статье «мелкое взяточничество».

По версии следствия, подозреваемый передал участковому 3 000 рублей за сокрытие последним информации и не проведение в отношении подозреваемого процессуальной проверки. Так мужчина хотел скрыть факт фиктивной регистрации иностранца по месту жительства в жилом помещении.

Участковый отказался от получения денег и составил уведомление о склонении его к совершению коррупционного преступления.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU