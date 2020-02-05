В Тульской области вычислили поджигателя машин с помощью детектора лжи
В Узловой полицейские задержали поджигателя. По его вине на ул. 50 лет октября сгорели «Опель» и два стоящих рядом автомобиля, принадлежащие родственнику и соседу потерпевшего.
Оказалось, что владелец иномарки конфликтовал с 29-летним жителем Новомосковска. На момент возгорания инцидент не был исчерпан.
Поэтому полицейские допускали возможную причастность мужчины к поджогу. При этом житель Новомосковска согласился пройти проверку на полиграфе.
Специалисты-полиграфологи сделали предварительный вывод, что подозреваемый может знать об обстоятельствах поджога, хотя пытается это скрыть.
Дальнейшие мероприятия, проведенные сотрудниками полиции, подтвердили первоначальное предположение. Подозреваемый признался в содеянном.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
ИСТОЧНИК KP.RU