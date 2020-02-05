В Тульской области вычислили поджигателя машин с помощью детектора лжи

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:30:01+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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В Узловой полицейские задержали поджигателя. По его вине на ул. 50 лет октября сгорели «Опель» и два стоящих рядом автомобиля, принадлежащие родственнику и соседу потерпевшего.

Оказалось, что владелец иномарки конфликтовал с 29-летним жителем Новомосковска. На момент возгорания инцидент не был исчерпан.

Поэтому полицейские допускали возможную причастность мужчины к поджогу. При этом житель Новомосковска согласился пройти проверку на полиграфе.

Специалисты-полиграфологи сделали предварительный вывод, что подозреваемый может знать об обстоятельствах поджога, хотя пытается это скрыть.

Дальнейшие мероприятия, проведенные сотрудниками полиции, подтвердили первоначальное предположение. Подозреваемый признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU