В Тульской области пьяный автомобилист без прав сбил насмерть женщину

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:22:38+03:00

Она шла по обочине по ходу движения автомобиля во встречном направлении

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4 февраля в 17.38 на 3 км дороги «Дон-Волово-Теплое», автоподъезд к населенному пункту поселок Победа Воловского района, произошло ДТП.

51-летний пьяный мужчина (0.452 мг/л) на автомобиле «Лада 210740» сбил пешехода. 57-летняя женщина шла по левой обочине по ходу движения автомобиля во встречном направлении. В результате ДТП от полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Отметим, что на момент аварии автомобилист был лишен прав, что не помешало ему сесть за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU