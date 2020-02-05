5 Февр. 2020 2020-02-05T12:04:25+03:00

Тридцать наград привезли туляки с чемпионата и первенства Москвы по подводному спорту Фото: соцсети

Соревнования в бассейне центрального водного стадиона «Динамо» собрали более сотни спортсменов не только из Подмосковья, Тулы, но и Ярославля

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Команда ОКСШОР Тулы привезла с соревнований 30 медалей различного достоинства. Так, абсолютной победительницей в категории 12-13 лет стала Ксения Плисина, завоевавшая три золота на 50, 100 и 200 метрах вольным стилем.

Неоднократными призерами и победителями стали: Григорий Дудченко, Денис Бобков, Иван Ардатов, Роман Пивоваров, Виктория Ломакина, Вячеслав Комардин, Анастасия Терехова, Дарья Бунакова, Кристина Мерзлякова.

По одной медали в общую копилку внесли Георгий Барановский, Андрей Ломакин, Иван Зимин и Любовь Соколова.

Также в категории 12-13 лет квартет в составе Ксении Плисиной, Анастасии Тереховой, Вячеслава Комардина и Ивана Ардатова выиграл эстафету в «классике» 4 по 100 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU