Тридцать наград привезли туляки с чемпионата и первенства Москвы по подводному спорту
Команда ОКСШОР Тулы привезла с соревнований 30 медалей различного достоинства. Так, абсолютной победительницей в категории 12-13 лет стала Ксения Плисина, завоевавшая три золота на 50, 100 и 200 метрах вольным стилем.
Неоднократными призерами и победителями стали: Григорий Дудченко, Денис Бобков, Иван Ардатов, Роман Пивоваров, Виктория Ломакина, Вячеслав Комардин, Анастасия Терехова, Дарья Бунакова, Кристина Мерзлякова.
По одной медали в общую копилку внесли Георгий Барановский, Андрей Ломакин, Иван Зимин и Любовь Соколова.
Также в категории 12-13 лет квартет в составе Ксении Плисиной, Анастасии Тереховой, Вячеслава Комардина и Ивана Ардатова выиграл эстафету в «классике» 4 по 100 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU