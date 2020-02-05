2020-02-05T11:55:14+03:00
Происшествия

В Тульской области замдиректора колледжа оштрафовали за мошеничество и взятки

Женщина выплатит 700 тысяч рублей
Мария ВЛАСОВА
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Заместитель директора колледжа в Новомосковске признана виновной в мошенничестве и получении взятки.

В 2017 году, занимая должность мастера, она фиктивно трудоустроила сына в колледж преподавателем и получила за него зарплату и другие выплаты из бюджета на сумму свыше 99 тысяч рублей.

В 2018 году женщина заняла должность заместителя директора колледжа и через посредника получила взятку в размере 12 тысяч рублей за проставление в зачетной книжке и журнале учебных занятий положительных оценок одному из учащихся.

При аналогичных обстоятельствах в период исполнения обязанностей директора учреждения она взяла 20 тысяч рублей.

Суд назначил женщине штраф в размере 700 тысяч рублей.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего, добровольно возмещен до начала рассмотрения уголовного дела по существу, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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