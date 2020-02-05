Туляк отправится в колонию за незаконный оборот наркотиков на 12 лет

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:59:58+03:00

Ему удалось сбыть 0,40 г запрещенных веществ

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Ранее судимый житель Тулы обвинялся в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и незаконный сбыт наркотических средств.

Мужчина с помощью закладок распространял запрещенные вещества на территории города. Ему удалось сбыть 0,40 г наркотиков, приготовить к сбыту более 8 г.

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным и назначил ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU