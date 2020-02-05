В Тульской области огонь спалил дом дотла
Причина пожара выясняется
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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5 февраля в д. Богородское Чернского района загорелся дом. Сообщение о пожаре на ул. Лесной поступило на пульт диспетчера службы спасения в 06:43.
На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 14 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 5 минут.
В результате происшествия пострадал человек. Сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU