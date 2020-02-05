2020-02-05T10:00:57+03:00
Происшествия

В Тульской области огонь спалил дом дотла

Причина пожара выясняется
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

5 февраля в д. Богородское Чернского района загорелся дом. Сообщение о пожаре на ул. Лесной поступило на пульт диспетчера службы спасения в 06:43.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 14 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 5 минут.

В результате происшествия пострадал человек. Сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле состоялся первый открытый любительский турнир по стрельбе из лука
В Тульской области женщина угодила под колеса «ВАЗа»
Тридцать наград привезли туляки с чемпионата и первенства Москвы по подводному спорту
В Тульской области замдиректора колледжа оштрафовали за мошеничество и взятки
Зооферма «Алексин страус» в Тульской области пока не закрывается
Тульская область заняла второе место среди регионов по жалобам на услуги ЖКХ
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга самых дешевых ипотечных предложений
Тульская велосипедистка Мария Аверина стала вице-чемпионкой России
Трое жителей Тульской области украли деньги из игрового автомата
5 февраля в Туле остались без холодной воды дома по ул. Гарнизонный проезд
Туляк отправится в колонию за незаконный оборот наркотиков на 12 лет
Тульский «Арсенал» приобрел Романа Минаева
В Тульской области огонь спалил дом дотла
Тульский «Арсенал» свел игру с «Пршибрамом» к ничьей
В Тульской области сгорел вагончик: есть пострадавший
Погода в Туле 5 февраля: облачно с прояснениями и - 4 градуса
В Тульской области УК задолжала по налогам более 1,5 млн рублей
В Тульском кремле презентовали выставку «Неизвестная Тула. Новые археологические находки»
В поселке Косая Гора туляк незаконно подключился к сети газоснабжения
В Ясной Поляне пройдет массовая гонка «Лыжня России»
В Тульской области женщина лишилась сумочки, телефона и 18 тыс. рублей