5 Февр. 2020 2020-02-05T09:43:21+03:00

Тульский «Арсенал» свел игру с «Пршибрамом» к ничьей Фото: материалы пресс-служб

В первом контрольном матче второго зимнего сбора в Турции наши футболисты не смогли одолеть соперников

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Игра на поле спорткомплекса «Мардам» закончилась со счетом 1:1. «Арсенал» вел в первом тайме, гол забил Александр Ломовицкий на 37-й минуте, но чехи отыгрались незадолго до конца встречи — на 74-й отличился Мартин Новы.

Отметим, что в чемпионате Чехии «Пршибрам» занимает 16 место. В среду, 12 февраля «Арсенал» сыграет сразу контрольных матча - с румынским «Арадом» и белорусским «Шахтером».

ИСТОЧНИК KP.RU