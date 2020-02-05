В Тульской области сгорел вагончик: есть пострадавший

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:32:54+03:00

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5 февраля в Киреевске на ул. Тесакова загорелся вагончик. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 06:40.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 2 минуты пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 5 минут.

В результате происшествия пострадал человек. Вагончик выгорел внутри по всей площади, сгорел мусор. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU