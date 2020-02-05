В Тульской области сгорел вагончик: есть пострадавший
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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5 февраля в Киреевске на ул. Тесакова загорелся вагончик. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 06:40.
На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 2 минуты пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 5 минут.
В результате происшествия пострадал человек. Вагончик выгорел внутри по всей площади, сгорел мусор. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU