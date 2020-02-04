В Тульской области УК задолжала по налогам более 1,5 млн рублей
Приставы принудительно списали необходимую сумму со счета организации
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В Киреевском районе УК задолжала по налогам более 1,5 млн рублей. В установленный срок руководство управляющей компании не погасило задолженность.
Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на деньги, находящиеся на счете, числившимся за организацией. Таким образом, задолженность по налоговым платежам взыскана в полном объеме.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
ИСТОЧНИК KP.RU