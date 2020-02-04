В Тульском кремле презентовали выставку «Неизвестная Тула. Новые археологические находки»

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:28:56+03:00

Основу ее составили экспонаты, полученные в ходе археологических раскопок на территории улицы Металлистов и Крестовоздвиженской площади

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В процессе исследований 2017-18 годов были изучены древние мостовые, участки городских усадеб, остатки жилых и хозяйственных построек, захоронения располагавшихся тут кладбищ. В результате раскопок получено более 1600 находок из металла, глины, дерева, камня и стекла. Основная их часть относится к концу XVII-XIX веков.

В экспозицию вошли более 250 предметов. Среди представленных вещей — кованные элементы ворот, дверей, ставен, фрагменты чугунных оград и крылец с затейливым орнаментом, глиняные изразцы, столовые приборы, разнообразные элементы конской упряжи и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU