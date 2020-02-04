В поселке Косая Гора туляк незаконно подключился к сети газоснабжения

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:13:38+03:00

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В поселке Косая Гора туляк незаконно подключил дом к сети газоснабжения. Врезку на ул. Макаренко специалисты обнаружили во время планового обхода сетей газораспределения.

Газовики отключили дом с помощью сварных работ. Нарушителю грозит штраф.

Всего в 2019 году за самовольное подключение и использование газа к административной ответственности привлекли 35 жителей Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU