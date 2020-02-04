В поселке Косая Гора туляк незаконно подключился к сети газоснабжения
Нарушителю грозит штраф
Фото: Алексей ФОКИН
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В поселке Косая Гора туляк незаконно подключил дом к сети газоснабжения. Врезку на ул. Макаренко специалисты обнаружили во время планового обхода сетей газораспределения.
Газовики отключили дом с помощью сварных работ. Нарушителю грозит штраф.
Всего в 2019 году за самовольное подключение и использование газа к административной ответственности привлекли 35 жителей Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU