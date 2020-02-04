В Тульской области женщина лишилась сумочки, телефона и 18 тыс. рублей

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:54:11+03:00

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В Суворовском районе Тульской области у 41-летней жительницы районного центра из оставленной без присмотра дамской сумочки украли мобильный телефон и 18 тыс. рублей.

По предварительным данным, поздним вечером женщина находилась в местном кафе и оставила без внимания свою сумочку. Этой ситуацией воспользовался похититель, у которого возник умысел на кражу.

При проведении оперативных мероприятий и изучении записей камер видеонаблюдения полицейские получили основания предполагать, что к краже причастен 17-летний ранее судимый местный житель. Позже эта версия подтвердилась. Подозреваемый в воровстве был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в межмуниципальном отделе МВД России «Суворовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU