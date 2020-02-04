Горожанам представят неизвестную Тулу

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:25:51+03:00

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Посетителям атриума кремля представят неизвестную Тулу. Одноименная выставка будет посвящена археологическим исследованиям, проведенным в 2017-2018 гг. в исторической части оружейной столицы.

Фото: Алексей ФОКИН

В экспозиции представлено более сотни экспонатов. Это предметы быта, посуда, одежда и украшения. Также здесь можно увидеть фотографии, иллюстрирующие ход археологических исследований.

Фото: Алексей ФОКИН

Выставку приурочат к празднованию 500-летия Тульского кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU