В Тульской области представители цыганского этноса обворовали нежилой дом
Злоумышленники признались в содеянном
Фото: Архив "КП"
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В Щекинском районе Тульской области представители цыганского этноса подозреваются в краже имущества из нежилого дома одной из деревень. Зная, что в помещении никого нет, они проникли внутрь, выбрав предметом хищения изделия из металла.
Противоправное деяние было выявлено сотрудниками полиции. Позже похитители признались в краже — ими оказались 34-летний неработающий представитель цыганского этноса и два его несовершеннолетних подельника.
В настоящее время в отделе МВД России по Щекинскому району выясняют все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU