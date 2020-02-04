В Тульской области представители цыганского этноса обворовали нежилой дом

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:11:07+03:00

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В Щекинском районе Тульской области представители цыганского этноса подозреваются в краже имущества из нежилого дома одной из деревень. Зная, что в помещении никого нет, они проникли внутрь, выбрав предметом хищения изделия из металла.

Противоправное деяние было выявлено сотрудниками полиции. Позже похитители признались в краже — ими оказались 34-летний неработающий представитель цыганского этноса и два его несовершеннолетних подельника.

В настоящее время в отделе МВД России по Щекинскому району выясняют все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU