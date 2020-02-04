В Тульской области двое крали с кладбища чугунные ограды
Кроме оград злоумышленники подозреваются и в хищении чугунного люка
Фото: Архив "КП"
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В Донском двое злоумышленников похищали с городского кладбища чугунные ограды. Полиция установила личность подозреваемых — ими оказались 39-летний неработающий житель Донского и его 38-летний подельник из Кимовска. Предположительно, злоумышленники причастны как минимум к двум подобным кражам, совершенным с корыстной целью.
Кроме того, полицейские изобличили похитителей еще и в краже чугунного люка с улицы города.
В настоящее время в отделе МВД возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU