В Тульской области двое крали с кладбища чугунные ограды

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:58:10+03:00

Кроме оград злоумышленники подозреваются и в хищении чугунного люка

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В Донском двое злоумышленников похищали с городского кладбища чугунные ограды. Полиция установила личность подозреваемых — ими оказались 39-летний неработающий житель Донского и его 38-летний подельник из Кимовска. Предположительно, злоумышленники причастны как минимум к двум подобным кражам, совершенным с корыстной целью.

Кроме того, полицейские изобличили похитителей еще и в краже чугунного люка с улицы города.

В настоящее время в отделе МВД возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU