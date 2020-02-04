В Туле оштрафовали почти 400 пешеходов за нарушение ПДД

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:57:14+03:00

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В Туле оштрафовали 368 пешеходов за нарушение ПДД. Одного человека в состоянии опьянения сотрудникам ДПС пришлось убирать с проезжей части дороги. Его передали карете скорой медицинской помощи.

Еще 88 водителей привлекли к административной ответственности за непредставление преимущества пешеходам. Таковы итоги рейдов сотрудников ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле.

Профилактическое мероприятие «Пешеход» проводилось на территории областного центра с 20 по 31 января. Его цель - профилактика ДТП с участием пешеходов, снижение тяжести последствий в них, а также укрепление дорожно-транспортной дисциплины среди участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU