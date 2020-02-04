Баскетболисты тульского «Арсенал» вышли в плей-офф второго дивизиона Суперлиги
Команда заняла третье место в группе «Б»
Баскетболисты тульского «Арсенал» вышли в плей-офф второго дивизиона СуперлигиФото: соцсети
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Подопечные Виктора Ускова-младшего и Дениса Лепихова набрали в 24 матчах 37 очков.
Также из группы «Б» во второй этап прошли магнитогорское «Динамо» с 44 очками и майкопское «Динамо-МГТУ» с 41.
В группе «А» тройка лидеров выглядит так: «Чебоксарские ястребы» (44), «Тамбов» (41) и иркутский «Иркут» (38).
ИСТОЧНИК KP.RU