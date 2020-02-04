2020-02-04T12:24:15+03:00
Спорт

Баскетболисты тульского «Арсенал» вышли в плей-офф второго дивизиона Суперлиги

Команда заняла третье место в группе «Б»
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Баскетболисты тульского «Арсенал» вышли в плей-офф второго дивизиона СуперлигиБаскетболисты тульского «Арсенал» вышли в плей-офф второго дивизиона СуперлигиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Подопечные Виктора Ускова-младшего и Дениса Лепихова набрали в 24 матчах 37 очков.

Также из группы «Б» во второй этап прошли магнитогорское «Динамо» с 44 очками и майкопское «Динамо-МГТУ» с 41.

В группе «А» тройка лидеров выглядит так: «Чебоксарские ястребы» (44), «Тамбов» (41) и иркутский «Иркут» (38).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле водитель «УАЗа» сбил 20-летнюю девушку
Баскетболисты тульского «Арсенал» вышли в плей-офф второго дивизиона Суперлиги
Практически треть тульских автобусов осуществляют перевозки пассажиров с нарушениями
В Тульской области зарегистрировано более 7000 заболевших гриппом и ОРВИ
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «ПРОМО»
Судебные приставы взыскали с одной из управляющих компаний в Тульской области 1,5 миллиона рублей
В Тульской области под Алексином закрывается зоопарк
Девушек приглашают на кастинг "Краса России Тула" - 2020
В Туле отремонтируют областной госпиталь ветеранов войн и труда
Погода в Туле 4 февраля: облачно с прояснениями и -3 градуса
Тулячка Алена Чернова сыграла в «Матче звезд чемпионата АСБ»
В Тульской области из машины на ходу выпрыгнул 13-летний мальчик
В Тульской области водитель иномарки въехал в ограждение: пострадал подросток
В Туле на ул. Путейской мужчина угодил по колеса «Киа Рио»
В Туле в зеркальную дату поженились 10 пар
В Туле начальник архива и ее подельник пойдут под суд