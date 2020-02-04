2020-02-04T12:10:10+03:00
Общество

Практически треть тульских автобусов осуществляют перевозки пассажиров с нарушениями

Во время очередного рейда ГИБДД в Тульской области было проверено 1735 автобусов
Игорь КОПЫТОВ
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Практически треть тульских автобусов осуществляют перевозки пассажиров с нарушениямиПрактически треть тульских автобусов осуществляют перевозки пассажиров с нарушениямиФото: Алексей ФОКИН
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В результате проведенной с 27 января по 25 февраля проверки было зафиксировано 563 административных правонарушения, основную часть из которых пришлась на водителей маршруток. Каждое третье - в Туле.

Самые частые нарушения – управление технически неисправным транспортным средством (215), нарушение правил перевозки пассажиров (48), передвижение с нечитаемыми государственными регистрационными знаками (44), нарушения правил эксплуатации и пользования тахографом (13), отсутствие при себе водительских прав (13).

Выдано 7 представлений на устранение выявленных недостатков, составлено 17 рапортов о необходимости проведения проверок по выявленным правонарушениям, указывающим на наличие в действиях должностных, юридических лиц и привлечено ответственности 7 должностных лиц. К административной ответственности привлечено 23 водителя автобуса.

Рейд будет продолжаться на территории всей Тульской области до 25 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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