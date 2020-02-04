4 Февр. 2020 2020-02-04T11:55:52+03:00

В Тульской области зарегистрировано более 7000 заболевших гриппом и ОРВИ Фото: Алексей ФОКИН

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Так, за минувшую неделю с 27 января по 02 февраля 2020 года в регионе зарегистрировано 7107 случаев гриппа и ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 11%, но выше заболеваемости предыдущей недели на 43%.

По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии и вирусы гриппа.

Вместе с тем, на прошедшей неделе частично на карантин были закрыты 8 групп 8 дошкольных образовательных учреждений и 19 классов в десяти школах.

ИСТОЧНИК KP.RU