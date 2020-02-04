4 Февр. 2020 2020-02-04T11:37:06+03:00

Судебные приставы взыскали с одной из управляющих компаний в Тульской области 1,5 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН

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Руководство управляющей компании требования исполнительного документа об оплате задолженности в установленный срок не исполнило. В результате пристав-исполнитель затребовал сведения об имеющихся у должника счетах в банках и кредитных организациях. Выяснилось, что на одном из них находится необходимая сумма.

В связи с этим было вынесено постановление о взыскании денежных средств, находящихся на счете. Таким образом, задолженность по налоговым была погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU