Судебные приставы взыскали с одной из управляющих компаний в Тульской области 1,5 миллиона рублей
Долг у коммунальщиков из Киреевска скопился по налоговым отчислениям
Судебные приставы взыскали с одной из управляющих компаний в Тульской области 1,5 миллиона рублейФото: Алексей ФОКИН
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Руководство управляющей компании требования исполнительного документа об оплате задолженности в установленный срок не исполнило. В результате пристав-исполнитель затребовал сведения об имеющихся у должника счетах в банках и кредитных организациях. Выяснилось, что на одном из них находится необходимая сумма.
В связи с этим было вынесено постановление о взыскании денежных средств, находящихся на счете. Таким образом, задолженность по налоговым была погашена в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU