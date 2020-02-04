В Тульской области под Алексином закрывается зоопарк

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:55:58+03:00

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Зоопарк расположился рядом с Курганом Славы в Алексинском районе. Здесь, на площади 65 тыс кв метров представлены и хищники, и травоядные - различные виды страусов, фазанов, павлинов, медведи, бизоны, олени, верблюды, львы.

Зоопарк был открыт несколько лет назад, его коллекция пополнялась. Отзывы посетителей были положительные. Однако на днях в в результате рейда на ферму были задержаны трое граждан Таджикистана, у которых закончилось разрешение на работу. Мигранты были задержаны. Хозяина зоофермы обвиняют в организации нелегальной миграции.

Именно это и явилось причиной для закрытия.

В петиции, размещенной на странице зоопарка, заявлено, что теперь нечем кормить животных, и начинается их распродажа. Тех же, кого продать не удастся, придется усыплять.

ИСТОЧНИК KP.RU