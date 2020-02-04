Девушек приглашают на кастинг "Краса России Тула" - 2020
Эксклюзивный представитель по Туле и Тульской области национального конкурса красоты "Краса России" Модельное Агентство Gold Models приглашает девушек от 14 до 28 лет принять участие в XI ежегодном областном фестивале красоты и таланта "Краса России Тула" - 2020.
Если ты талантлива и красива - отправляй заявку. Может именно ты получишь главную корону и титул "Краса России Тула" - 2020 и получишь право представить наш регион на супер-финале в Москве.
Кастинг состоится 15 февраля в 13:00 по адресу г. Тула, ул. Ф. Энгельса д.62, 4 этаж.
Фото: материалы пресс-служб
Справка «КП»:
Фестиваль красоты и таланта «Краса России Тула» проводится с 2010 года. Это не только конкурс самых красивых девушек тульской области, но и эффектное театрализованное шоу, в котором принимают участие звезды шоу-бизнеса и победительницы прошлых лет. В жюри входят титулованные красавицы, известные деятели культуры, представители сми, бизнесмены, артисты и модельеры.
Так, в прошлом году таланты девушек оценивали основатель и бессменный организатор конкурса Краса России Татьяна Андреева, «Краса России» — 2016 , «Мисс Земля» — 2017 Лада Акимова, международный скаут, фотограф, открывший миру Наталью Водянову, Ирину Шейк и других топ-моделей Алексей Васильев, директор международного модельного агентства Casta Models, организатор конкурса красоты «Мисс Волга» Дмитрий Михайлов
ИСТОЧНИК KP.RU