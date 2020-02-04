В Туле отремонтируют областной госпиталь ветеранов войн и труда

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:31:02+03:00

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В 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Туле отремонтируют Тульский областной госпиталь ветеранов войны и труда.

В настоящее время уже ведутся подготовительные работы. Ремонт будет финансироваться за счет региональных и внебюджетных средств.

Отметим, что госпиталь был открыт в 1994 году. В нем работают два терапевтических, одно неврологическое и гериатрическое отделения.

ИСТОЧНИК KP.RU