2020-02-03T17:29:47+03:00
Спорт

Тулячка Алена Чернова сыграла в «Матче звезд чемпионата АСБ»

Встреча участников Ассоциации студенческого баскетбола подобного формата в одиннадцатый раз прошла в Уфе
Игорь КОПЫТОВ
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Тулячка Алена Чернова сыграла в «Матче звезд чемпионата АСБ»Тулячка Алена Чернова сыграла в «Матче звезд чемпионата АСБ»Фото: соцсети
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Организаторы прибегли к весьма необычному варианту, смешав в рамках одной встречи в формате «Восток» против «Запада» и студентов, и студенток. Изюминка в том, что в каждой команде было по 12 парней и шесть девушек. А сам формат игры предусматривал, что в первой четверти играют студенты, во второй студентки, в третьей происходит смешение полов. И только в четвертой тренерам команд было предоставлено право самим решать, какому полу отдать предпочтение.

Сборная «Запад», за которую выступала Чернова, проиграла сборной «Восток» со счетом 117:127. Тулячка в матче записала на свой баланс 4 очка.

В обычное время наша баскетболистка в чемпионате АСБ выступает за команду ТГПУ им. Л.Н. Толстого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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