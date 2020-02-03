В Туле на ул. Путейской мужчина угодил по колеса «Киа Рио»
После оказания помощи медики отпустили его домой
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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31 января в 21.15 на улице Путейской в Туле произошло ДТП. 39-летний мужчина на автомобиле «Киа Рио» наехал на 31-летнего мужчину.
По предварительным данным, пешеход пересекал проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля в неустановленном для перехода месте.
В результате ДТП мужчина получил различные травмы. После оказания помощи медики отпустили его домой.
ИСТОЧНИК KP.RU