2020-02-03T15:56:58+03:00
Происшествия

В Туле начальник архива и ее подельник пойдут под суд

Им представлено обвинение в приобретении обманом чужого имущества при использовании служебного положения
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
В Туле начальник архива и ее подельник пойдут под судВ Туле начальник архива и ее подельник пойдут под судФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Следствием установлено, что в 2014-2015 годах 58-летняя начальница архива администрации Ленинского района и 34-летний безработный ранее судимый местный житель на протяжении полутора лет подделывали архивные сведения. В результате хитрой схемы подельники получили в собственность пять земельных участков общей площадью 13,5 тысяч квадратных метров стоимостью свыше 5 млн рублей.

Теперь мужчина и женщина обвиняются в преступлении по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере». На сами участки наложен арест.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летней экс-начальницы архива администрации Ленинского района и её 34-летнего безработного ранее судимого сообщника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тулячка Алена Чернова сыграла в «Матче звезд чемпионата АСБ»
В Тульской области из машины на ходу выпрыгнул 13-летний мальчик
В Тульской области водитель иномарки въехал в ограждение: пострадал подросток
В Туле на ул. Путейской мужчина угодил по колеса «Киа Рио»
В Туле в зеркальную дату поженились 10 пар
В Туле начальник архива и ее подельник пойдут под суд
Туляк разбил стекла припаркованного во дворе «ВАЗа»
Тульская областная федерация бокса вошла в число лучших в России
Тульские педагоги одержали победу в «Педагогическом дебюте-2020»
УРАЛСИБ | Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking Award
В Туле двое подростков пойдут под суд за кражу денег с банковской карты
Туляк зарезал собутыльника на почве пьяной ссоры
Тульский теннисист выиграл турнир ITF в Турции
Тульские самбисты завоевали право выступить на первенстве мира
Провал асфальта на ул. Майской в Туле огородили
Роман Минаев перейдет в тульский Арсенал»
За минувшую неделю с тульских улиц убрано около трех тысяч кубометров снега
Туляк обокрал автосервис в Калужской области и уехал на угнанном автомобиле
Городской бюджет Тулы получил от платных парковок более 32 миллионов дохода
В Тульской области ищут налетчиков, ограбивших ювелирный магазин
В Туле продолжатся работы по кронированию и удалению деревьев
К нынешней осени в Туле откроется несколько новых школ
В Туле за неделю произошло 190 ДТП
С начала приемной кампании в тульские школы принято практически половина заявлений
Тульская филармония отпраздновала 100-летний юбилей Иосифа Михайловского
В Тулу съехались любители аниме и косплея