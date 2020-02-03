3 Февр. 2020 2020-02-03T15:56:58+03:00

В Туле начальник архива и ее подельник пойдут под суд Фото: Алексей ФОКИН

Им представлено обвинение в приобретении обманом чужого имущества при использовании служебного положения

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Следствием установлено, что в 2014-2015 годах 58-летняя начальница архива администрации Ленинского района и 34-летний безработный ранее судимый местный житель на протяжении полутора лет подделывали архивные сведения. В результате хитрой схемы подельники получили в собственность пять земельных участков общей площадью 13,5 тысяч квадратных метров стоимостью свыше 5 млн рублей.

Теперь мужчина и женщина обвиняются в преступлении по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере». На сами участки наложен арест.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летней экс-начальницы архива администрации Ленинского района и её 34-летнего безработного ранее судимого сообщника.

ИСТОЧНИК KP.RU