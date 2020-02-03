2020-02-03T14:27:00+03:00
Спорт

Тульская областная федерация бокса вошла в число лучших в России

Об этом было заявлено на проходящем в Калининграде всероссийского боксерского форума
Игорь КОПЫТОВ
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Тульская областная федерация бокса вошла в число лучших в РоссииТульская областная федерация бокса вошла в число лучших в РоссииФото: Игорь КОПЫТОВ
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев вручил Тульской федерации сертификат на 1 миллион рублей.

Вообще же, тульская боксерская школа гремела в масштабах всей страны в пятидесятых- шестидесятых. Виктора Проходцев стал чемпионом СССР, а Виктор Тискин – чемпионом Европы среди юниоров. Виктор Белов – пятикратный чемпион РСФСР в полутяжелом весе, много лет подряд держал свой титул. Владимир Воробьев в 1958 году он стал серебряным призером чемпионата СССР в первом среднем весе.

Были и другие достижения. Однако затем наступили времена, когда тульские боксеры долгие годы не могли пройти отбор на главный старт отечественного сезона – чемпионат страны. Лишь в 1999 году на первом чемпионате страны в Нижегородской области победительницей стала тулячка Елена Карпачева, ставшая впоследствии и двукратной чемпионкой мира (2001 и 2005 годы). В 2010 году сильнейшей на планете стала Елена Савельева, а в 2016 году Дарья Абрамова выиграла чемпионат Европы.

У сильной половины тульского бокса прорыв случился только в 2013 году – на чемпионат России в Хабаровск отправились сразу четверо туляков: Тарон Оганнисян, Даниэль Лутай, Ровшан Ягубзаде и Андрей Батырев. В 2017 году в чемпионате России в Грозном приняли участие уже шестеро представителей Федерации бокса Тульской области. Одному из них - Степану Хитаряну – впервые в истории нашего региона удалось завоевать медаль. Он занял третье место в весовой категории до 69 килограммов. В том же году Александр Фомичёв выиграл бронзовую награду на юношеском первенстве Европы в Румынии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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